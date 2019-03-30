Elazığspor'da, Hatayspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
B. Elazığspor, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
B. Elazığspor
, Hatayspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Spor Toto 1. Lig takımlardan kümede kalma mücadelesi veren Birevim Elazığspor, Çarşamba
günü karşılaşacağı 4. sırada yer alan Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Antalya
'daki kamp sonrasında kulüp tesislerinde çalışmasına devam eden bordo-beyazlı ekipte, bir grup futbolcu ayak tenisi oynarken, diğer grupta yer alan oyuncular ise U-21 takımıyla hazırlık maçı yaptı.
Kulüp tesislerinde yapılan ve 30'ar dakikalık iki devre halinden oynanan karşılaşmayı A takım 3-1 kazandı. A takımın gollerini Ömer Yıldız
, Christian Bekamenga
ve Georgios Georgiadis kaydetti. U-21 takımının tek golü ise Salih Polatdemir'den geldi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:46 Kaynak: İHA
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