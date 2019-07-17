Elazığspor'da hazırlıklar başladı
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Birevim Elazığspor, yeni sezon öncesi 1. etap kamp çalışmalarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:56 Kaynak: İHA
Birevim Elazığspor
, yeni sezon öncesi 1. etap kamp çalışmalarına başladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından B. Elazığspor'da 2019-2020 sezonu öncesi 1. etap kamp çalışmaları başladı. Kulüp tesislerinde toplanan bordo-beyazlı futbolcular sezonun ilk antrenmanı yaptı. Teknik Direktör Sefer Yılmaz ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.İdmanda futbolcular yenileme çalışmasına tabi tutuldu.
Futbolcular, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - ELAZIĞ
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