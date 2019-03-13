Son Dakika Haberleri: Elazığspor'da Hedef Yeni Başlangıç

Elazığspor'da Hedef Yeni Başlangıç

14 dakika önce

Adana Demirspor maçını çıkışları için başlangıç olarak düşündüklerini belirten Elazığspor'un Sportif Direktörü Mustafa Aksu, 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu ve galibiyet alabilecek güçlerinin bulunduğunu söyledi.

Elazığspor'da Hedef Yeni Başlangıç, System.String[]
Adana Demirspor maçını çıkışları için başlangıç olarak düşündüklerini belirten Elazığspor'un Sportif Direktörü Mustafa Aksu, 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu ve galibiyet alabilecek güçlerinin bulunduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, düşme potasından kurtulmanın planlarını yapıyor. Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak olan bordo-beyazlı ekip, Teknik Direktör Serhat Gülpınar yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Gün geçtikçe takımın biraz daha iyi gittiğini belirten Elazığspor Sportif Direktörü Mustafa Aksu, "Bizim için her maç önemli. 9 maçımız kaldı. Adana Demirspor da bunlardan biri. Geç toparlanan bir ekip olmamız nedeniyle şu ana kadar arzu edilen sonuçları alamadık. Gün geçtikçe biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Çalışmalar o yönde gidiyor. Geçen hafta oynadığımız Gazişehir Gaziantep maçında bizi umutlandıran bazı oyuncular vardı. Onların ortaya koyduğu performans bizi gelecek adına umutlandırdı. Adana Demirspor maçında da iyi olacağımızı düşünüyoruz. Yeni katılacak arkadaşlarla birlikte puanlarla ayrılacağımızı düşünüyoruz. 3 puan bizim için çok çok önemli. İnşallah onu becerecek güçteyiz. Bu maç da başlangıç olur diye düşünüyoruz" dedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:03 Kaynak: İHA

Mustafa Aksu, Adana Demirspor, Elazığspor, Spor
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