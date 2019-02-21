Son Dakika Haberleri: Elazığspor'da Karabükspor Mesaisi Sürüyor

Elazığspor'da Karabükspor Mesaisi Sürüyor

1 saat önce

Elazığspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Elazığspor'da Karabükspor Mesaisi Sürüyor, System.String[]
Elazığspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, 23. haftada deplasmanda oynayacağı Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip bu kapsamda günü tek çalışma yaparak tamamladı. Antalya Fanatik Tour Sahası'nda yapılan antrenmanda futbolcular taktik çalışmaya tabi tutuldu. Bordo-beyazlı ekip bu antrenmanla birlikte hazırlıklarının Antalya etabını tamamladı. Teknik Direktör Erhan Altın ve yardımcıları yönetiminde yapılan idmana ayağında ağrıları bulunan Murat Ceylan ile Ömer Yıldız katılmadı.

Öte yandan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan takımın kampını ziyaret ederek, gerçekleştirilen antrenmanı izledi.

Elazığspor kafilesi yarın Antalya'dan Ankara'ya gidecek ve ardından kara yoluyla Karabük'e geçecek. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:03 Kaynak: İHA

Antalya, Karabükspor, Elazığspor, Spor
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