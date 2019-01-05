Son Dakika Haberleri: Elazığspor'da Kayyum Süreci

Elazığspor'da Kayyum Süreci

4 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de kayyum ataması yapılan Tetiş Yapı Elazığspor için il yöneticileri basın toplantısı yaptı.

Elazığspor'da Kayyum Süreci, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de kayyum ataması yapılan Tetiş Yapı Elazığspor için il yöneticileri basın toplantısı yaptı.

Elazığ'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Elazığspor'a kayyum heyeti başkanı olarak atanan Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Elazığspor'un bu sıkıntı süreci atlatması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini aktardı.

Kısa zamanda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Devecioğlu, şehrin önde gelen isimleri ile Ankara'da kısa, orta ve uzun vadeli planları konuştuklarını söyledi.

Devecioğlu, "Tüm Elazığ'ın Elazığspor'a sahip çıkması gerekiyor. Öncelikli problemimiz maddi. Hep birlikte hareket etmeliyiz. Ligde kalmaya yönelik yeni bir yönetim oluşturulması gerekiyor. Gelecek günlerde cep telefonlarına yönelik kısa mesaj kampanyası başlatacağız. Elazığspor'a gelir getirici projelerimiz var ama zamanla yarışıyoruz. En temel problemimiz transfer tahtasını açmak." diye konuştu.

Elazığspor için büyük gayret ile çalıştıklarını anlatan Elazığ AK Parti Milletvekili Metin Bulut ise "Elazığspor maçlarının Malatya'da oynanması için girişimlerde bulunduk ancak taşkınlık çıkabileceği yönünde oluşan kaygılardan dolayı olmadı. Diyarbakır'da yapabiliriz. Diyarbakır da bize yakın bir şehir." ifadelerini kullandı.

Elazığ Stadı'nın en kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Bulut, şu görüşleri paylaştı:

"Fırat Üniversitesi sahasının güvenlik sıkıntısı oluşturabileceği gerekçesiyle bu sahada maç oynanmayacak. Elazığspor ile elektrik sorununu da çözmeye çalışıyoruz. Borcun bir kısmı ödendi ama oluşturulan yapılandırma bir türlü ödenmedi. Kaynak bulunmasına rağmen ödenmeyince elektrikler kesildi. Başka bir formül ile yeniden açtırabiliriz. Elazığspor bugüne kadar kaynak bulamamış bir takım değil."

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan da iş adamları olarak Elazığspor için kendilerine düşen ne varsa yapacaklarını belirtti.

Bu kapsamda Elazığspor'un kurumsallaşması gerektiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Ciddi kaynaklar oluştursak bile bu sistem sorun doğurmaya devam edecektir. Şehir topyekün kenetlenmiştir. Yeni bir yönetim oluşacaktır. Arzumuz oluşturulan kaynakların doğru bir biçimde harcanması. Elazığspor'un dengeli yönetilmesi gerekiyor. Şehrimizin ekonomik yapısı niye Elazığspor'u ayakta tutamıyor bunu sorgulayalım. En büyük problemimiz güven."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:17 Kaynak: AA

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