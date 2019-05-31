Son Dakika Haberleri: Elazığspor'da Mali Genel Kurul ertelendi
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Elazığspor'da Mali Genel Kurul ertelendi

1 saat önce

TFF 2. Lig'e düşen Birevim Elazığspor'da gerçekleştirilmesi gereken Olağan Mali Genel Kurul, salonun tamamen boş kalması nedeniyle ertelendi.

Elazığspor'da Mali Genel Kurul ertelendi, System.String[]
TFF 2. Lig'e düşen Birevim Elazığspor'da gerçekleştirilmesi gereken Olağan Mali Genel Kurul, salonun tamamen boş kalması nedeniyle ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'de yaşadığı zor günlerin ardından küme düşen Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 16. Maddesi gereği Olağan Mali Genel Kurul'un yapılabilmesi için "Genel Kurula, katılma hakkı olan asli üye ve onur üyesi sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır" hükmü gereği salt çoğunluk şartı aranıyordu. Bugün saat 15.30'da Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması gereken kongrede salon tamamen boş kalınca, Olağan Mali Genel Kurul, 9 Haziran Pazar günü aynı yer ve saatte tekrar yapılmak üzere ertelendi.

Ertelenen kurul sonrası açıklamada bulunan Futbol Şube Sorumlusu Zafer Yetiş, "Gelenek yine bozulmadı. Kongreye gelen yok. İlk kongrede çoğunluk sağlanamadığı için haftaya kaldı. Elazığspor'un geleceği, başkanımız ve il yöneticilerinin gerçekleştirilecek toplantı neticesinde belli olacak. Başkanımızın da dediği gibi destek olunduğu takdirde Elazığspor'u üst lige çıkarmak için hedefler var ve güce sahibiz. İnşallah birliktelik sağlanır ve tekrar 1. Lig'e çıkarız" dedi.

Yetiş destek verilmemesi halinde Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk'ün istifa edeceğini de dile getirdi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:45 Kaynak: İHA
Elazığspor, Spor
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