Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Kayyum tarafından yönetilen Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.

Kayyum tarafından yönetilen Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.



Spor Toto 1. Lig'in 22. Haftası'nda Şanlıurfa'da Gençlerbirliği'ni konuk eden ve rakibine 2-1 yenilen Elazığspor'da, maçın bitiminden dakikalar sonra Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.



Kayyum tarafından yönetilen Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul tarihi 1 Mart olarak belirlendi. Ssaat 14.00'te başlayacak olan Olağanüstü Genel Kurul, Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak. İlk genel kurulda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci kongre 8 Mart'ta aynı saat ve yerde yapılacağı kulüp tarafından bildirildi. - ELAZIĞ

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