Son Dakika Haberleri: Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı

6 dakika önce

Kayyum tarafından yönetilen Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.

Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı, System.String[]
Kayyum tarafından yönetilen Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.

Spor Toto 1. Lig'in 22. Haftası'nda Şanlıurfa'da Gençlerbirliği'ni konuk eden ve rakibine 2-1 yenilen Elazığspor'da, maçın bitiminden dakikalar sonra Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.

Kayyum tarafından yönetilen Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul tarihi 1 Mart olarak belirlendi. Ssaat 14.00'te başlayacak olan Olağanüstü Genel Kurul, Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak. İlk genel kurulda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci kongre 8 Mart'ta aynı saat ve yerde yapılacağı kulüp tarafından bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:33 Kaynak: İHA

Elazığspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş - Malatyaspor Maçında Cüneyt Çakır, VAR'a Bakıp Adem Büyük'e Kırmızı Kart Gösterdi Jeremain Lens, Şenol Güneş'i Çıldırttı!

Rus Futbolcu Konstantin Yurchik'in Annesi Vladimir Putin'e Mektup Yollayınca, Zenit Transfer Teklifinde Bulundu Mauro İcardi'nin Kız Kardeşinden Wanda Nara'ya Olay Tepki!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 21:39:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]