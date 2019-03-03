Elazığspor'da Teknik Direktör Erhan Altın ile Yollar Ayrıldı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor, teknik direktör Erhan Altın ile yollarını ayırdı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor
, teknik direktör Erhan Altın
ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, teknik direktör Erhan Altın ile görüşmesinin ardından kendisi ile devam etmeme kararı alındığı belirtildi.
En kısa sürede takımın başına geçebilecek isimlerle görüşmeye başlanacağı ifade edilen açıklamada, "Teknik direktörümüz Erhan Altın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı Erhan Altın ve ekibine teşekkür ederiz." denildi.
Bordo-beyazlı takım, son 3 haftada teknik direktör Altın yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 de mağlubiyet almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:13 Kaynak: AA
Elazığspor'da Teknik Direktör Erhan Altın ile Yollar Ayrıldı
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