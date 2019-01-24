Elazığspor'da Teknik Direktör Kaynak İstifa Etti

SPOR Toto 1'nci Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da teknik direktörü Orhan Kaynak, görevinden istifa etti.





SPOR Toto 1'nci Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da teknik direktörü Orhan Kaynak, görevinden istifa etti.



Ekonomik sıkıntı nedeniyle zor günler geçiren ve kayyum tarafından yönetilen Tetiş Yapı Elazığspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak ile birlikte yardımcı antrenör Gökhan Kaynak, Erdal Yörük ve Murat Akarsu istifa etti. İstifasıyla ilgili açıklamada bulunan Kaynak, "Elazığspor'u çok sevdik, isteyerek de geldik. Çalıştığımız dönemde hep doğru işler yaptık, yapmaya çalıştık. Elazığspor'a ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Teşekkür edecek çok kişi var. Elazığspor'la tanıştığımız gün çok mutlu olmuştum. Bugün çok üzgünüm. Çünkü Elazığspor'un bulunduğu durum içerinde artık zamanı kalmadığını, transfer dosyasını açacak zamanın da çok kısıtlı olduğunu, bir ışık, bir umut olmadığını da kendi adıma söylemek isterim. Bugün aranızdan ayrılıyorum belki ama inşallah yine bir gün beraber oluruz. Elazığspor için çalışan herkes bir şeyler yapıyor ama herkes de dışarıdan destek bekliyor. Desteğini yapabilecek insanlar varsa bu gücü esirgemesin. Hem kulüp olarak hem de bir sanayi olarak futbolu düşünmek lazım. Elazığspor'da da bu potansiyel var yeter ki harekete geçirilsin" dedi.



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Elazığspor'da Teknik Direktör Orhan Kaynak İstifa Etti

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