Elazığspor'da Tufan Kelleci Sezonu Kapattı

Elazığspor'da, Tufan Kelleci sakatlığı nedeniyle kalan maçlarda forma giyemeyecek.

Elazığspor'da, Tufan Kelleci sakatlığı nedeniyle kalan maçlarda forma giyemeyecek. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Tufan Kelleci transfer olduktan sonra tüm maçlara ilk onbirde çıkmıştı. Gazişehir Gaziantep'le deplasmanda oynanan maçın 58. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yerini Gökhan Akkan'a bırakmak zorunda kalan tecrübeli oyuncunun MR'ı çekildi. Kelleci'nin sol ayak ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.



(İHA)

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