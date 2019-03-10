Son Dakika Haberleri: Elazığspor'da Tufan Kelleci Sezonu Kapattı

Elazığspor'da Tufan Kelleci Sezonu Kapattı

21 dakika önce

Elazığspor'da, Tufan Kelleci sakatlığı nedeniyle kalan maçlarda forma giyemeyecek.

Elazığspor'da Tufan Kelleci Sezonu Kapattı, System.String[]
Elazığspor'da, Tufan Kelleci sakatlığı nedeniyle kalan maçlarda forma giyemeyecek. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Tufan Kelleci transfer olduktan sonra tüm maçlara ilk onbirde çıkmıştı. Gazişehir Gaziantep'le deplasmanda oynanan maçın 58. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yerini Gökhan Akkan'a bırakmak zorunda kalan tecrübeli oyuncunun MR'ı çekildi. Kelleci'nin sol ayak ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:41 Kaynak: İHA

Elazığspor, Güncel
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