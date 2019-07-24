Son Dakika Haberleri: Elazığspor'da yeni sezon hazırlıkları
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Elazığspor'da yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Bu sezon 2. ligde mücadele edecek olan Birevim Elazığspor'da birinci etap kamp çalışmaları sona erdi.

Elazığspor'da yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Bu sezon 2. ligde mücadele edecek olan Birevim Elazığspor'da birinci etap kamp çalışmaları sona erdi.

Yeni sezon çalışmalarına 17 Temmuz'da Elazığ'da başlayan B.Elazığspor, bugün gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Kulüp tesislerindeki idmanda futbolcular güç ve kuvvet çalışması yaptı.

Teknik Direktör Sefer Yılmaz ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmanda sakatlıkları bulunan Kadir Bekmezci ve Dersim Sahan Kaynak yer almadı. Bordo-beyazlı ekip 2.etap kamp çalışmaları için 27 Temmuz Cumartesi günü Erzurum'da toplanacak. 2 günlük iznin ardından başlayacak Erzurum kampının 10 Ağustos'a kadar devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ
Elazığspor, Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:27 Kaynak: İHA
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