Elazığspor'da yeni sezon hazırlıkları
1 saat önce
Bu sezon 2. ligde mücadele edecek olan Birevim Elazığspor'da birinci etap kamp çalışmaları sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:27 Kaynak: İHA
Bu sezon 2. ligde mücadele edecek olan Birevim Elazığspor
'da birinci etap kamp çalışmaları sona erdi.
Yeni sezon çalışmalarına 17 Temmuz'da Elazığ'da başlayan B.Elazığspor, bugün gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Kulüp tesislerindeki idmanda futbolcular güç ve kuvvet çalışması yaptı.
Teknik Direktör Sefer Yılmaz ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmanda sakatlıkları bulunan Kadir Bekmezci
ve Dersim
Sahan Kaynak yer almadı. Bordo-beyazlı ekip 2.etap kamp çalışmaları için 27 Temmuz Cumartesi günü Erzurum
'da toplanacak. 2 günlük iznin ardından başlayacak Erzurum kampının 10 Ağustos'a kadar devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ
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