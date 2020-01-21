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Elazığspor, Hebat Alan'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
6 saat önce
Elazığspor, iç transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Hebat Alan'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
Elazığspor, iç transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Hebat Alan'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Elazığspor, Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk'ün belirlediği 2023 hedefi doğrultusunda iç transfer görüşmelerini sürdürüyor.Bordo-beyazlı kulüp bu doğrultuda son olarak genç defans oyuncusu Hebat Alan ile sözleşmesini karşılıklı görüşme sonrasında 2023'e kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada,Hebat Alan'a bordo-beyaz forma altında başarılar dilendi. - ELAZIĞ
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