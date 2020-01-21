Elazığspor, Hebat Alan'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığspor, Hebat Alan'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı - Son Dakika Spor

Elazığspor, Hebat Alan'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

6 saat önce

Elazığspor, iç transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Hebat Alan'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Elazığspor, Hebat Alan'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı, System.String[]

Elazığspor, iç transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Hebat Alan'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Elazığspor, Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk'ün belirlediği 2023 hedefi doğrultusunda iç transfer görüşmelerini sürdürüyor.Bordo-beyazlı kulüp bu doğrultuda son olarak genç defans oyuncusu Hebat Alan ile sözleşmesini karşılıklı görüşme sonrasında 2023'e kadar uzattı.


Kulüpten yapılan açıklamada,Hebat Alan'a bordo-beyaz forma altında başarılar dilendi. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Selçuk Öztürk , Elazığspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF eski başkanı Haluk Ulusoy: Yuvana hoş geldin Arda Turan
Medipol Başakşehir, Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalarak Türkiye Kupası'ndan elendi TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz Galatasaray'da Emre Taşdemir, Kayserispor'a kiralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:32:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığspor, Hebat Alan'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]