Son Dakika Haberleri: Elazığspor İçin Kritik Toplantı

Elazığspor İçin Kritik Toplantı

1 saat önce

Elazığspor'da mevcut durumun değerlendirilmesi kapsamında Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

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Elazığspor'da mevcut durumun değerlendirilmesi kapsamında Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da maddi ve sportif sıkıntıların önüne geçilmesi adına toplantı yapıldı. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ile Elazığspor Kulübü Kayyum Başkanı Sabahattin Devecioğlu katıldı. 3 saati aşkın süren toplantıya eski kulüp başkanlarından Mustafa Urhan'ın da yer aldığı öğrenildi. Toplantıda yeni yönetim oluşması adına fikir alışverişinde bulunulurken, herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:20 Kaynak: İHA

Elazığ, Mehmet Çetin, Oktay Kaldırım, Elazığspor, Spor
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