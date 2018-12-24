Elazığspor, İlk Yarıyı Düşme Potasının Üstünde Bitirdi

Yönetim ve ekonomik kriz yaşayan TY Elazığspor, ilk yarıyı ateş hattının bir adım üstünde tamamladı.

Yönetim ve ekonomik kriz yaşayan TY Elazığspor, ilk yarıyı ateş hattının bir adım üstünde tamamladı.



Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısında TY Elazığspor, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ligin ilk yarısında hedeflediği puana ulaştı.Bordo-Beyazlı ekip,



16 puan toplayarak, ligin ilk yarısını düşme potasının bir üstünde tamamladı.Orhan Kaynak yönetimindeki TY Elazığspor, ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 16 puanla 15. sırada yer aldı.



Kalesinde 29 gol gören Bordo-Beyazlı ekip, rakip fileleri ise 22 kez havalandırdı. Elazığspor ligin ilk yarısında en farklı galibiyetlerine Kardemir Karabükspor ve Afjet Afyonspor karşısında imza atarken, en farklı yenilgisini ise Gazişehir Gaziantep karşısında 5-0 olarak aldı.



Bordo-Beyazlı ekip, puantajda Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor ve Eskişehirspor'u geride bıraktı. - ELAZIĞ

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