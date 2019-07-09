Son Dakika Haberleri: Elazığspor, Kadir Bekmezci'yle sözleşmeyi 2 yıl uzattı
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Elazığspor, Kadir Bekmezci'yle sözleşmeyi 2 yıl uzattı

1 saat önce

Elazığspor iç transferde ön libero oyuncusu Kadir Pekmezci ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Elazığspor, Kadir Bekmezci'yle sözleşmeyi 2 yıl uzattı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu, Kadir Bekmezci, Elazığspor, Spor
Elazığspor iç transferde ön libero oyuncusu Kadir Pekmezci ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor, iç transferde imzalara devam ediyor. Daha önce birçok isim ile anlaşan Elazığspor, ön libero oyuncusu 34 yaşındaki Kadir Bekmezci ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bekmezci'nin geçmiş dönem sözleşme alacaklarından 475 bin TL'den feragat ettiği bildirildi.

Külüp tarafından yapılan açıklamada, "Sezon sonu itibariyle kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren Kadir Bekmezci ile yeniden anlaşma sağladık. Tecrübeli futbolcumuz ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk ile bir araya gelen Kadir Bekmezci, geçmiş dönem sözleşme alacaklarından 475 Bin TL feragat etmiştir. Duyarlı davranışından dolayı Kadir Bekmezci'ye teşekkür eder, bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:29 Kaynak: İHA
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