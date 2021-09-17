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Elazığspor kalecisi Okan'a 4 maç men cezası - Son Dakika

Elazığspor kalecisi Okan'a 4 maç men cezası

17.09.2021 11:57
Elazığspor kalecisi Okan'a 4 maç men cezası, System.String[]

Başkent Gözgözler Akademi FK ile deplasmanda oynanan maçta direkt kırmızı kart gören Elazığspor file bekçisi Okan Aytekin'e 4 maç men cezası geldi.

Başkent Gözgözler Akademi FK ile deplasmanda oynanan maçta direkt kırmızı kart gören Elazığspor file bekçisi Okan Aytekin'e 4 maç men cezası geldi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig 1. Grup'un 2. haftasında Ankara'da oynanan Başkent Gözgözler Akademi FK - Elazığspor maçında direkt kırmızı kart gören Elazığ ekibinin file bekçisi Okan Aytekin'e 4 maç men cezası verdi. Ayrı ayrı suçlardan toplamda 4 maçtan cezası alan genç kaleci 4 bin 500 lira da para cezasına çarptırıldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16 Eylül 2021 tarih ve 7 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle:

"Elazığspor kulübü sporcusu Okan Aytekin'in, 12 Eylül 2021 tarihinde oynanan Başkent Gözgözler Akademi FK-Elazığspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, ihraç öncesi rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Elazığspor Kulübü sporcusu Okan Aytekin'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Elazığspor Kulübü sporcusu Okan Aytekin'in, ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

PFDK'nın kararı sonrası Elazığspor Kulübü'nün Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacağı öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığspor kalecisi Okan'a 4 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, Elazığspor, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor kalecisi Okan'a 4 maç men cezası - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Elazığspor kalecisi Okan'a 4 maç men cezası - Son Dakika
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