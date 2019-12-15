Elazığspor- Kastamonuspor maçının ardından - Son Dakika
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Elazığspor- Kastamonuspor maçının ardından

6 saat önce

Elazığspor-Kastamonuspor maçının arıdndan, Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, futbolculara sahip çıkılması gerektiğini söylerken, Kastamonuspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım ise sıkıntılarına rağmen futbolcularının mücadelesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Elazığspor- Kastamonuspor maçının ardından, System.String[]

Elazığspor- Kastamonuspor maçının arıdndan, Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, futbolculara sahip çıkılması gerektiğini söylerken, Kastamonuspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım ise sıkıntılarına rağmen futbolcularının mücadelesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 17. haftasında GMG Kastamonuspor deplasmanda B. Elazığspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü değerlendirmede bulundu.


İki haftadır eksik oyuncularla maça çıktıklarını belirten Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, "Tabi kimse bunları sorgulamaz. Herkes skora bakıyor. Bizim böyle bir serzenişimiz de olmadı zaten. Gerçekten bugün hiç istediğimiz gibi oynamadık. Ben geldiğimden beri en kötü mücadelemizi oynadık. Bu kadar pozisyonsuz bir müsabakamız yok. Biraz daha duyarlı olalım. Gencecik çocuklarla oynuyoruz. Affedersiniz sinkaflı bir şeyler söylemek, valizinizi toplayın gidin demek çok çirkin. Bizim transfer tahtamız açık da biz mi bilmiyoruz. Bu çocuklar ne yapacak. Kimse dışarıdan gelip de bu takıma iyi transferler yapmıyor. Herkes sahip çıksın takıma. Elazığlılar bu çocuklara sahip çıksınlar. Ben hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu çocukların yanında olalım. Altyapıdan 15 oyuncuyla oynuyor bu takım. Kimse bir şeylerin farkında değil herhalde. Bu çocukları öteleyerek bir şeyleri başaramayız. Bir maçta kötü oynasınlar, ne olacak yani. Çocuklarımın mücadelesinin daha iyi olacağını düşünüyorum ikinci yarıda. Transfer tahtası açılır açılmaz bu çocuklara sahip çıkılsın" diye konuştu.


Kastamonuspor cephesi


Elazığspor'un içinde bulunduğu durumun üzücü olduğunu dile getiren GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım da, "İnşallah bir an önce çıkış yolu bulurlar. Bizim de bir çok sıkıntımız var. Bu maç önemliydi bizim için. Transfer tahtamız kapalı bizim de. Şehir birlik olursa bu galibiyetten sonra inşallah hedefimiz çıkabilmek. Herkesin futboldan uzak kaldığı bir dönem yaşıyoruz maalesef. Biz yolumuza bakacağız. İyileştirebildiğimiz kadar iyileştirmeye çalışacağız. İnşallah birileri bize sahip çıkar. İnşallah bir an önce bunlar düzelir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Ahmet Yıldırım, Kastamonuspor, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:05 Kaynak: İHA
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