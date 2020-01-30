Elazığspor - Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığspor - Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi! - Son Dakika Spor

Elazığspor - Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, kentte meydana gelen deprem sebebiyle Elazığspor - Kırşehir Belediyespor maçını erteledi.

Elazığspor - Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, kentte meydana gelen deprem sebebiyle Elazığspor - Kırşehir Belediyespor maçını erteledi.


Fikstüre göre 2 Şubat Pazar günü saat 13.00'da oynanması gereken müsabaka, ileri bir tarihte oynanacak.


Federasyon, Elazığspor - Kırşehir Belediyespor mücadelesinin oynanacağı yeni tarihi henüz açıklamadı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:05 
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