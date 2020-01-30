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Elazığspor - Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi!
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu, kentte meydana gelen deprem sebebiyle Elazığspor - Kırşehir Belediyespor maçını erteledi.
Türkiye Futbol Federasyonu, kentte meydana gelen deprem sebebiyle Elazığspor - Kırşehir Belediyespor maçını erteledi.
Fikstüre göre 2 Şubat Pazar günü saat 13.00'da oynanması gereken müsabaka, ileri bir tarihte oynanacak.
Federasyon, Elazığspor - Kırşehir Belediyespor mücadelesinin oynanacağı yeni tarihi henüz açıklamadı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:05
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