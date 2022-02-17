Üye Girişi
Elazığspor, maç biletlerini 1 lira yaptı - Son Dakika

Elazığspor, maç biletlerini 1 lira yaptı

17.02.2022 12:31
Elazığspor, maç biletlerini 1 lira yaptı

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 23. haftasında evinde oynayacağı 1954 Kelkit Belediyespor maçı biletlerini 1 liradan satışa çıkardı.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 23. haftasında evinde oynayacağı 1954 Kelkit Belediyespor maçı biletlerini 1 liradan satışa çıkardı.

TFF 3. Lig 1. Grubun 23. haftasında sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile önemli bir maça çıkacak olan Elazığspor'da yönetim kurulu, bu maçın biletlerini 1 lira olarak kamuoyuna duyurdu. Perşembe sabahı satışa çıkan biletlerin maç gününe kadar tamamen satılması bekleniyor. 19 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'da Elazığ Doğukent Stadında oynanacak olan maçın biletleri maç gününe kadar Elazığspor store, maç günü ise hem stat gişeleri, hem de Elazığspor storeden temin edilebilecek.

Müsabakayı 3. doz aşısını olan veya 2. doz aşısının üstünden 180 gün geçmemiş taraftarlar takip edebilecek.

(Hüseyin Kabukçu-İHA)

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Elazığ, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığspor, maç biletlerini 1 lira yaptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:34 Aile hekimleri ve çalışanları, 2 gün süreyle iş bırakma eylemi yaptı
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
10:17 Bu kadar cesarete ne demek gerek? 2 gün arayla aynı apartmanı soydular: Güvenlik kameraları görüntüledi
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:32 Bu erikleri sadece Arap şeyhleri alabiliyor! Kilosu 2 bin TL
11:48 Bu dilencinin ek işi var! Gündüz dilenci, gece hırsız!
11:58 Sıla, köyünde toprağa veriliyor! İmam nikahlı eşi öldürmüştü!
11:56 Türkiye'nin dış borcu 171,6 milyar dolar! Bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor
11:56 Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 12:49:51. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığspor, maç biletlerini 1 lira yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement