Elazığspor Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor
1 saat önce
TY Elazığspor'da atanan kayyum başkanı Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.
TY Elazığspor
'da atanan kayyum başkanı Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek. Resmi olarak atama yazısı ulaştırılmasının ardından Fırat Üniversitesi
Spor Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.
Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 16.Maddesinde Olağanüstü Toplantı başlıklı bendi gereğince, 12.01.2019 Cumartesi günü Belediye Kültür Merkezinde Saat: 14: 00'de herhangi bir nedenle yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 19.01.2019 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıda yazılı gündem maddelerine göre Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, toplantıya çağrı kararının kulüp internet sitesinden ilanı ile birlikte basına bilgilendirme maili gönderilmesine karar verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:51 Kaynak: İHA
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