Son Dakika Haberleri: Elazığspor, Ömer Yıldız ile anlaştı
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Elazığspor, Ömer Yıldız ile anlaştı

1 saat önce

TFF 2. ligde mücadele edecek olan Birevim Elazığspor, Ömer Yıldız'la 2 yıllık anlaşma sağladı.

Elazığspor, Ömer Yıldız ile anlaştı, System.String[]
TFF 2. ligde mücadele edecek olan Birevim Elazığspor, Ömer Yıldız'la 2 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden B. Elazığspor, yeni sezonun ilk imzasını iç transferde Ömer Yıldız'a attırdı. Uzun yıllardır Bordo-Beyazlı ekipte görev yapan ve bu sürede bazı takımlarda kiralık olarak giden forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 Sezonu sonunda kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren futbolcumuz Ömer Yıldız ile yeniden anlaşma sağlanmıştır. Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk ile biraraya gelen forvet oyuncumuz Ömer Yıldız, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. İmzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, Ömer Yıldız'a bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.

Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakatlıkla geçiren 24 yaşındaki oyuncu sadece 2 maçta forma şansı bulabilmişti. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:09 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Ömer Yıldız, Elazığspor, Spor
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