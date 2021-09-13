Elazığspor, puanla tanışamayan tek takım oldu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci hafta heyecanı geride kaldı. Ligin ilk haftasında evinde Bergama Belediyespor 'a 2-1 yenilen Elazığspor, ikinci haftayı da Başkent Gözgözler Akademi FK yenilgisiyle tamamladı. Rakibine deplasmanda 2-0'lık skorla yenilen bordo-beyazlı ekip, grubun puanla tanışamayan tek takımı konumunda kaldı ve 2. hafta sonunda 18. sırada yer aldı.

Başkent Gözgözler Akademi FK'ya deplasmanda 2-0 yenilen Elazığspor , TFF 3. Lig 1. Grup'un ikinci haftası sonunda puanla tanışamayan tek takım oldu.

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