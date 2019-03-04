Son Dakika Haberleri: Elazığspor, Serhat Gülpınar'la Anlaştı

Elazığspor, Serhat Gülpınar'la Anlaştı

24 dakika önce

Teknik Direktör Erhan Altın'la yollarını ayıran Elazığspor, son olarak Afjet Afyonspor'u çalıştıran Serhat Gülpınar'la anlaşma sağladı.

Elazığspor, Serhat Gülpınar'la Anlaştı, System.String[]
Teknik Direktör Erhan Altın'la yollarını ayıran Elazığspor, son olarak Afjet Afyonspor'u çalıştıran Serhat Gülpınar'la anlaşma sağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar'la el sıkıştı. Önceki akşam Erhan Altın'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran bordo-beyazlı kulüp, sezona Afjet Afyonspor'la başlayan 40 yaşındaki çalıştırıcıyla her konuda mutabakat sağladı. Geçen sezon Afjet Afyonspor'u 10 lig ve 5 de play-off maçında çalıştıran Gülpınar, takımını şampiyonluğa ulaştırdıktan sonra, bu sezon 10. hafta sonunda istifa etmişti.

Gülpınar'ın bir kaç gün içinde Elazığ'a geleceği öğrenildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:05 Kaynak: İHA

Spor
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