Elazığspor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile Sözleşme İmzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar ile sözleşme imzalandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar ile sözleşme imzalandı.



Serhat Gülpınar için kulüp tesislerinde, başkan Selçuk Öztürk'ün de katılımıyla imza töreni düzenlendi.



Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan başkan Öztürk, yapılan son görüşmenin ardından Serhat Gülpınar ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını belirtti.



Gülpınar'a yeni görevinde başarılar dileyen Öztürk, şöyle konuştu:



"Hocamız dün ilk antrenmanına katıldı. Kendisi birçok oyuncuyu tanıyor. Ligin bitmesine 10 maç kaldı. Elazığspor'u ligde tutmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Hocamıza inanıyor ve güveniyorum. Kendisinden bu enerjiyi aldık. Bunu başaracak bilgiye ve tecrübeye sahip. Ligde kalırız ya da küme düşeriz, artık kısmet. Sezon sonunda tekrar hocamızla masaya oturup, durum değerlendirmesi yapacağız."



Gülpınar: "Üst düzey bir kadroya sahibiz ama..."



Teknik direktör Serhat Gülpınar, Tetiş Yapı Elazığspor'un başında bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Takımın bugün hak etmediği bir konumda olduğunu aktaran Gülpınar, şunları kaydetti:



"Dün itibarıyla antrenmanlarımıza başladık. Hakikaten üst düzey bir kadroya sahibiz ama fiziksel anlamda bazı eksiklerimiz var. Onu da fazla bir zamanımız olmadığı için çok geliştirme şansımız yok. Oyunculara maç kondisyonu kazandırarak bir şekilde bu durumu halletmemiz gerekiyor. Elazığspor'u 10 final maçından en iyi şekilde çıkarıp, bu ligde bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah kulüp yönetiminin bize olan güvenini boş çıkartmayız ve sezon sonunda mutlu oluruz."

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