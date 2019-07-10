Elazığspor, Tufan Kelleci'yle sözleşmeyi 2 yıl uzattı
1 saat önce
Elazığspor, iç transferde Tufan Kelleci'yle 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Elazığspor Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:42 Kaynak: İHA
, iç transferde Tufan Kelleci'yle 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, sözleşmesi biten ve Spor
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Toto 1. Lig'in ikinci yarısında yaşadığı sakatlıktan ötürü az forma şansı bulan Tufan Kelleci'yle yeniden anlaşma sağladı. Konuya ilişkin Bordo-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Sezon sonu itibariyle kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren defans oyuncumuz Tufan Kelleci ile yeniden anlaşmaya vardık. Kulüp Başkanımız Selçuk
Öztürk ile bir araya gelen Tufan Kelleci 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tufan Kelleci'ye bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.
Öte yandan Bordo-Beyazlı ekibin sezon devam ederken yollarını ayırdığı Emir Gökçe
, TFF 3. Lig ekiplerinden Bayrampaşa
ile anlaşmaya vardı. - ELAZIĞ
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