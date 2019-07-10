Son Dakika Haberleri: Elazığspor, Tufan Kelleci'yle sözleşmeyi 2 yıl uzattı
Son Dakika Spor Haber

Elazığspor, Tufan Kelleci'yle sözleşmeyi 2 yıl uzattı

1 saat önce

Elazığspor, iç transferde Tufan Kelleci'yle 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Elazığspor, Tufan Kelleci'yle sözleşmeyi 2 yıl uzattı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor
Elazığspor, iç transferde Tufan Kelleci'yle 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, sözleşmesi biten ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısında yaşadığı sakatlıktan ötürü az forma şansı bulan Tufan Kelleci'yle yeniden anlaşma sağladı. Konuya ilişkin Bordo-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Sezon sonu itibariyle kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren defans oyuncumuz Tufan Kelleci ile yeniden anlaşmaya vardık. Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk ile bir araya gelen Tufan Kelleci 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tufan Kelleci'ye bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.

Öte yandan Bordo-Beyazlı ekibin sezon devam ederken yollarını ayırdığı Emir Gökçe, TFF 3. Lig ekiplerinden Bayrampaşa ile anlaşmaya vardı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nihat Özdemir ve Fikret Orman'dan Kulüp Lisans Talimatı açıklaması Eljif Elmas'tan Napoli açıklaması Göztepe Eren Derdiyok ile anlaştı Erken teşhis olmasa Burak Yılmaz 6 ay sahalardan uzak kalabilirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 13:09:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığspor, Tufan Kelleci'yle sözleşmeyi 2 yıl uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]