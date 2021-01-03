Elazığspor, Ümit Özat'la anlaşamadı - Son Dakika

Elazığspor, Ümit Özat'la anlaşamadı

03.01.2021 16:22
Elazığspor, Ümit Özat'la anlaşamadı, System.String[]

TY Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, teknik direktör Ümit Özat ile anlaşamadıklarını belirterek, transfere engel borcun 26 milyon 731 bin TL olduğuna açıkladı.

TY Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, teknik direktör Ümit Özat ile anlaşamadıklarını belirterek, transfere engel borcun 26 milyon 731 bin TL olduğuna açıkladı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden TY Elazığspor'da kulüp başkanı Selçuk Öztürk, basın toplantısı düzenledi. Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda transfere engel borç, kulübün genel durumu, teknik direktör Ümit Özat'la yapılan görüşme hakkında değerlendirmeler yapan Öztürk, futbolcuların alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle TFF'ye başvurdukları iddialarıyla ilgili konuştu.

Kulübün kuruluşundan bu yana görev alan başkanların hangi liglerde mücadele ettiğini belirten karneyle konuşmasına başlayan Öztürk, "Kamuoyunda sanki takım 20 yıldır Süper Lig'de de ben düşürmüşüm bu liglere gibi bir algı oluşturuluyor. Birileri bizi yıpratmaya çalışıyor. Şehrin bu mantalitesiyle bir yere gidemeyiz. Maalesef ki dilenciye dönmüş bu kulüp. Taşıma suyla değirmen dönmez, kalıcı gelirler lazım. Kurumsallık olmazsa bir yere varamayız. Bu ligde forma reklamı olmayan sayılı kulüplerdeniz. 40 bin nüfuslu Bayburt transfer yasağını kaldıracak biz 600 bin nüfuslu bir şehir olarak reklam bulamıyoruz. Bu kulüp neden kaderine terk ediliyor anlamıyorum. Benim hiçbir başkanlık kongrelerimde karşımda rakip dahi yoktu" şeklinde konuştu.

"1.5 milyon TL ben vereceğim"

Transfere engel borcun 26 milyon 731 bin TL olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Bunun 5 milyon 833 bin TL'si mevcut kur farkından dolayı olan borçlar. Kur farkı olmasa 21 milyon TL gibi bir rakamdı bu. Ben bırakayım başka yönetim gelsin bu fiyatlara transfer tahtasını açamaz. Kulübün şu an için 52 dosyası var transfer tahtasının açılması için. Bu dosyaların 24'ünü ben 1.5 milyonluk kaynak oluşturarak kapatacağım. Geriye kalan 28 dosya için 5 milyon gibi rakam gerekiyor. 5 milyon TL'yi koskoca Elazığ bulamayacak mı? 5 milyon TL bulunsun ben 5 tane de transfer yapacağım ve takım hak ettiği yerlere gelecek. 15-16 milyon TL gibi bir rakam bulunsa bir daha da transfer engeli gibi bir muhabbet Elazığspor'un önüne çıkmaz. Diyelim ki 5 milyon TL bulunmadı. Ben yine tahtayı kendi imkanlarımla açmak için zorlayacağım. Ben tek başıma kahraman olmak istemiyorum" dedi.

"Ümit Özat'la anlaşamadık"

Takımın Sivas Belediyespor maçına Elazığlı antrenör Ümit Tekoğlu yönetiminde çıkacağını kaydeden Öztürk, "Ümit Özat'la görüşme gerçekleştirdik ama anlaşamadık. Hocamız değerli bir insan başka teklifleri değerlendireceğini söyledi biz de tamam dedik. Takımımız Sivas Belediyespor maçına Ümit Tekoğlu hocamız nezaretinde çıkacak. Ara döneme kadar hoca arayışlarımızı rafa kaldırıyoruz. Bir hocayla anlaşsak dahi Ümit hocamız yine ekipte olacak. Ara dönem kampımızı ayarlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir futbolcu beni bırakıp gitmez"

Takımdaki futbolcuların alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle TFF'ye başvurdukları yönündeki iddiaları değerlendiren Öztürk, "Hiçbir futbolcu beni bırakıp gitmez. Ben istersem ancak giderler. Bu hafta da bir ödeme yapacağız futbolculara. Belediye başkanımız ve bizim desteklerimizle" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığspor, Ümit Özat'la anlaşamadı
Elazığspor, Ümit Özat'la anlaşamadı

Teknik Direktör, Selçuk Öztürk , Elazığspor, Ümit Özat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor, Ümit Özat'la anlaşamadı - Son Dakika Spor


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