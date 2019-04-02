Son Dakika Haberleri: Elazığspor'un Acı Günü

Elazığspor'un Acı Günü

1 saat önce

Elazığspor Medya Sorumlusu Eray Değer'in babası Erhan Değer (68) vefat etti.

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Elazığspor Medya Sorumlusu Eray Değer'in babası Erhan Değer (68) vefat etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor'un Medya Sorumlusu Eray Değer'in babası Erhan Değer (68) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Değer, için öğlen namazına müteakip İzzetpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Elazığspor teknik heyeti, futbolcular, Kulüp eski Başkanı Sedat Karataş, basın mensupları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası Değer'in cenazesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:44 Kaynak: İHA

Elazığspor, Spor
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