Son Dakika Haberleri: Elazığspor'un Yunan Yıldızı Tatos, Altay'la Anlaştı

Elazığspor'un Yunan Yıldızı Tatos, Altay'la Anlaştı

1 saat önce

Yönetim boşluğunda olan ve ekonomik sıkıntıdan kurtulamayan TY Elazığspor'da, Yunan yıldız Andreas Tatos kulüpten ayrılarak Altay'la anlaştı.

Elazığspor'un Yunan Yıldızı Tatos, Altay'la Anlaştı, System.String[]
Yönetim boşluğunda olan ve ekonomik sıkıntıdan kurtulamayan TY Elazığspor'da, Yunan yıldız Andreas Tatos kulüpten ayrılarak Altay'la anlaştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da futbolcular teker teker takımdan ayrılıyor. Alacaklarını tahsil edemediği için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran bordo-beyazlı ekipte Orhan Şam ve Ahmet Aras'ın ardından Andreas Tatos da kulüpten ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'in İzmir ekibi Altay ile ön protokol imzaladığı öğrenilen Yunan yıldız Tatos'un, 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacağı ara dönem kampına katılacağı öğrenildi. Bu sezon 14 maçta bin 194 dakika sahada kalan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Kayyum ataması bekleyen Elazığspor'da futbolcu ayrılıklarının bu hafta da devam edeceği tahmin ediliyor. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:51 Kaynak: İHA

Spor
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