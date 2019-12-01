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Elazığspor-Vanspor maçının ardından

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 15. haftasında Elazığspor, sahasında Vanspor'u 3-1 mağlup etti.

Elazığspor-Vanspor maçının ardından, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 15. haftasında Elazığspor, sahasında Vanspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki ekibin teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.


Futbolcularını canı gönülden kutladığını belirterek konuşmasına başlayan B.Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, "Elazığ'ın yürekli evlatları ve onlara destek olan dört ağabeyini canı gönülden kutluyorum. İnşallah Elazığspor böyle oynamaya devam edecek. Sıralamadaki yerimiz bizi hiç ilgilendirmiyor, biz oyun oynamaya çalışıyoruz. Hem gelişiyor hem değişiyoruz. Son derece iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ben çocuklarımla gurur duyuyorum. Yenmişiz, yenilmişiz ama Elazığspor'un bileği kolay kolay bükülmez. Elazığ'ın kendi öz evlatlarının ne kadar değerli olduğunu göstermeye çalışacağız. Her şey çok daha güzel olacak" dedi.


Vanspor Cephesi


Elazığ'a galibiyet parolasıyla geldiklerini ifade eden Vanspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise, "Handikabımız saha ve zemindi. Oyuncularımın maalesef çok adapte olduğunu düşünmüyorum. Mağlubiyeti hak edecek bir oyun da oynamadık. Bireysel hatalardan kendi kendimize gol yedik. Elazığspor'u da göstermiş olduğu mücadeleden ötürü tebrik ederim" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
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