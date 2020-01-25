Elazığspor ve Elazığ Belediye Spor'un maçları ertelendi

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediye Spor FK'nın yarın oynacağı maçlar ertelendi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta saat 13.30'da Pendik Stadı'nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası'ndaki saat 13.00'te başlayacak olan Elazığ Belediye Spor FK-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak.