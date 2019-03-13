Son Dakika Haberleri: Elazığsporlu Dialo'ya Milli Davet

Elazığsporlu Dialo'ya Milli Davet

1 saat önce

Elazığspor'un ön libero oyuncusu Dialo Samba Guidileye, ülkesi Moritanya'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı.

Elazığsporlu Dialo'ya Milli Davet, System.String[]
Elazığspor'un ön libero oyuncusu Dialo Samba Guidileye, ülkesi Moritanya'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor'un ön libero oyuncusu Dialo Samba Guidileye, milli takıma çağrıldı. Moritanya Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Burkina Faso ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı kadrosuna davet edilen Dialo, hafta sonu oynanacak olan Adana Demirspor maçının ardından milli takım kampına katılacak.

Ara transfer döneminin son gününde bordo-beyazlı takıma katılan Dialo Samba Guidileye, Elazığspor formasıyla 6 maçta forma şansı buldu. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:28 Kaynak: İHA

Burkina, Afrika, Elazığspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük İçin İlk Aday Jorge Jesus Sinan Gümüş, Menajeri Comolli'yle Görüştüğü İçin Kadroya Alınmamış

Beşiktaş Karius'u Liverpool'dan İzinsiz Gönderirse Tazminat Ödeyecek Fenerbahçe Habib Diallo'nın Peşinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:13:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığsporlu Dialo'ya Milli Davet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]