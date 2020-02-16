Elazığsporlu Ömer Yıldız birçok kulübün radarında - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığsporlu Ömer Yıldız birçok kulübün radarında - Son Dakika Spor

Elazığsporlu Ömer Yıldız birçok kulübün radarında

7 saat önce

Deprem nedeniyle ligden çekilen Elazığspor'un başarılı forveti Ömer Yıldız'a, TFF 2. ve 3. Lig'den çok sayıda talip çıktı.

Elazığsporlu Ömer Yıldız birçok kulübün radarında, System.String[]

Deprem nedeniyle ligden çekilen Elazığspor'un başarılı forveti Ömer Yıldız'a, TFF 2. ve 3. Lig'den çok sayıda talip çıktı.


Deprem felaketi sonrası TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan hakları saklı kalmak kaydıyla çekilen Elazığspor'da, mevcut futbolcuların durumu hafta içinde belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu ile futbolcuların başka takımlara geçici transferi için görüşmeler yapacak olan yönetim kurulu, olumlu bir cevap alması halinde özel izinle oyuncularını kiralık olarak gönderebilecek.


Bu kapsamda takımın forveti Ömer Yıldız'a da TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinden adeta teklifler yağıyor. Sakaryaspor, Karaköprü Belediyespor, Pendikspor, Afjet Afyonspor ve Esenler Erokspor tecrübeli oyuncuya transfer teklifinde bulunurken, Esenler Erokspor'un ısrarcı olduğu öğrenildi.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun izin vermesi durumunda Ömer Yıldız, bu takımlardan birine kiralık olarak gidecek. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Ömer Yıldız, Elazığspor, Deprem, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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