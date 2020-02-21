Elazığsporlu taraftarlar, Yeni Malatyaspor'a tribün desteği verecek

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketi sonrası Elazığ'da bir araya gelen Yeni Malatyaspor ve Elazığspor taraftarları, bu kez de Malatya'da buluşacaklar.



Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nin daveti üzerine Süper Lig'in 23. haftasında Malatya'da oynanacak Yeni Malatyaspor - Antalyaspor müsabakasına gelecek Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Öztürk ve bordo-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı Malatyalı futbolseverlerle birlikte izleyecek.



Yaşanan deprem felaketinde ortak kaderi paylaşan iki kent arasındaki yakınlık, ligin 21. haftasında Malatya'da oynanan Yeni Malatyaspor - Ankaragücü karşılaşmasının 23. dakikasında Malatyalı taraftarların; 'Elazığ' diye tempo tutmasıyla başlamıştı.



Yaşanan bu gelişmenin ardından Malatyaspor taraftarı, Elazığspor Tesisleri'ne giderek geçmiş olsun dileklerini de iletmişti.



Malatya kanadından uzatılan dostluk elini boş bırakmayan Elazığsporlu taraftarlar, Yeni Malatyaspor'un bu hafta oynayacağı kritik Antalyaspor müsabakasında sarı-kırmızılı takıma destek verme kararı aldı. Karşılaşmayı Malatyasporlu taraftarlarla birlikte izleyecek olan Elazığlı taraftarlar, müsabaka öncesi Malatyaspor Taraftarlar Derneği tarafından verilecek kahvaltıya katılacak. Kahvaltıya Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk ile Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in de geleceği belirtildi. - MALATYA