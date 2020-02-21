Elazığsporlu taraftarlar, Yeni Malatyaspor'a tribün desteği verecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığsporlu taraftarlar, Yeni Malatyaspor'a tribün desteği verecek - Son Dakika Spor

Elazığsporlu taraftarlar, Yeni Malatyaspor'a tribün desteği verecek

6 saat önce

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketi sonrası Elazığ'da bir araya gelen Yeni Malatyaspor ve Elazığspor taraftarları, bu kez de Malatya'da buluşacaklar.

Elazığsporlu taraftarlar, Yeni Malatyaspor'a tribün desteği verecek, System.String[]

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketi sonrası Elazığ'da bir araya gelen Yeni Malatyaspor ve Elazığspor taraftarları, bu kez de Malatya'da buluşacaklar.


Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nin daveti üzerine Süper Lig'in 23. haftasında Malatya'da oynanacak Yeni Malatyaspor - Antalyaspor müsabakasına gelecek Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Öztürk ve bordo-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı Malatyalı futbolseverlerle birlikte izleyecek.


Yaşanan deprem felaketinde ortak kaderi paylaşan iki kent arasındaki yakınlık, ligin 21. haftasında Malatya'da oynanan Yeni Malatyaspor - Ankaragücü karşılaşmasının 23. dakikasında Malatyalı taraftarların; 'Elazığ' diye tempo tutmasıyla başlamıştı.


Yaşanan bu gelişmenin ardından Malatyaspor taraftarı, Elazığspor Tesisleri'ne giderek geçmiş olsun dileklerini de iletmişti.


Malatya kanadından uzatılan dostluk elini boş bırakmayan Elazığsporlu taraftarlar, Yeni Malatyaspor'un bu hafta oynayacağı kritik Antalyaspor müsabakasında sarı-kırmızılı takıma destek verme kararı aldı. Karşılaşmayı Malatyasporlu taraftarlarla birlikte izleyecek olan Elazığlı taraftarlar, müsabaka öncesi Malatyaspor Taraftarlar Derneği tarafından verilecek kahvaltıya katılacak. Kahvaltıya Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk ile Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in de geleceği belirtildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Elazığspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 2,6 milyar TL'lik destek müjdesi
TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapıldığını açıkladı Emre Mor, Olympiakos'un Yunanistan Ligi'ndeki maçlarında forma giyemedi Onur Kıvrak sosyal medya hesabı açtı, paylaşımlarıyla dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
15:41 İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
15:51 Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
14:57 Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştirir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 16:39:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığsporlu taraftarlar, Yeni Malatyaspor'a tribün desteği verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]