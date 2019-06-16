Elaziz Belediyespor, Alaattin Tutaş ile sözleşmesini uzattı
1 saat önce
TFF 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, Teknik Direktör Alaattin Tutaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:41 Kaynak: İHA
TFF 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, Teknik Direktör Alaattin Tutaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
TFF 3. Lig'de mücadele eden Elaziz Belediyespor, Teknik Direktör Alaattin Tutaş ile 1 yıl daha anlaşma sağladı. 2017-2018 sezonunda takımın başına geçen ve aynı sezon küme düşme hattından aldığı camiaya tarihinde ilk kez play-off oynatma başarısı gösteren Tutaş ile 2019-2020 sezonu için sözleşme imzalandı.
Elaziz Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol
Takımımız, Yönetim Kurulumuzun kararı ile Teknik Direktörümüz Alaattin Tutaş ve ekibiyle 1 yıllık yeni anlaşma sağlamıştır.Teknik Direktörümüz Alaattin Tutaş ve ekibine 2019-2020 sezonunda başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ
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