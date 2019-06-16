Son Dakika Haberleri: Elaziz Belediyespor, Alaattin Tutaş ile sözleşmesini uzattı
Son Dakika Spor Haber

Elaziz Belediyespor, Alaattin Tutaş ile sözleşmesini uzattı

1 saat önce

TFF 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, Teknik Direktör Alaattin Tutaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Elaziz Belediyespor, Alaattin Tutaş ile sözleşmesini uzattı, System.String[]
TFF 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, Teknik Direktör Alaattin Tutaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elaziz Belediyespor, Teknik Direktör Alaattin Tutaş ile 1 yıl daha anlaşma sağladı. 2017-2018 sezonunda takımın başına geçen ve aynı sezon küme düşme hattından aldığı camiaya tarihinde ilk kez play-off oynatma başarısı gösteren Tutaş ile 2019-2020 sezonu için sözleşme imzalandı.

Elaziz Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız, Yönetim Kurulumuzun kararı ile Teknik Direktörümüz Alaattin Tutaş ve ekibiyle 1 yıllık yeni anlaşma sağlamıştır.Teknik Direktörümüz Alaattin Tutaş ve ekibine 2019-2020 sezonunda başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:41 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ergin Ataman yine kulaklıkla sahaya çıktı Ali Koç'un Fenerbahçe'ye hibe ettiği rakam ortaya çıktı Beşiktaş, Obi Mikel'i gündemine aldı! Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar 516 milyon 603 bin lira olarak açıklandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:17:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elaziz Belediyespor, Alaattin Tutaş ile sözleşmesini uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]