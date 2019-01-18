Son Dakika Haberleri: Elaziz Belediyespor, Burak Keskin'i Kadrosuna Kattı

Elaziz Belediyespor, Burak Keskin'i Kadrosuna Kattı

1 saat önce

Elaziz Belediyespor, stoper Burak Keskin'le anlaştı.

Elaziz Belediyespor, Burak Keskin'i Kadrosuna Kattı, System.String[]
Elaziz Belediyespor, stoper Burak Keskin'le anlaştı.

Kırmızı - lacivertli ekip, TFF 3. Lig 2. Grup'ta ara dönemdeki 4. imzasını Ankara Demirspor'dan stoper Burak Keskin'e attırdı. 1987 Trabzon doğumlu olan Burak, Araklıspor'da başlayan profesyonellik kariyerinde sırasıyla Sarıyer, Arsinspor, Giresunspor, Göztepe, Adana Demirspor, Hatayspor, Körfez Futbol Kulübü, Fethiyespor, Yeni Orduspor ve Ankara Demirspor formaları giydi. TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig de dahil olmak üzere kariyerinde 357 resmi maç bulunan tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar mukavele imzalandı.

Öteyandan, Elaziz Belediyespor, Antalya'da girdiği kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Ahmet Toprak'ta takımı kamp yaptığı otele ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden Toprak, Pazar günü oynanacak olan Kemerspor 2003 maçı için başarı diledi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

Trabzon, Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Keskin, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alan Carvalho'nun Eşi Sosyal Medya Paylaşımıyla Galatasaraylıları Heyecanlandırdı Denizlispor'da Transfer Yasağı Resmen Kalktı

İranlı Kaleci Alireza Beiranvand, Attığı Pasla Sosyal Medyayı Salladı Beşiktaş, Gökhan Töre'ye Talip Olan Kayserispor'dan Bilal Başacıkoğlu'nu İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 19:00:24. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elaziz Belediyespor, Burak Keskin'i Kadrosuna Kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]