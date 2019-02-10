Son Dakika Haberleri: Elaziz Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-0

Elaziz Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-0

36 dakika önce

STAT: Elazığ Gençlik MerkeziHAKEMLER: Ömer Kocabey, Uğur Akalp, Çağdaş Yüksel Çağ ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin, Batuhan, Burak, Enver, Yunus, Nihat, Mazlum, Arif, (Dk.82 Samet), Ertuğrul, (Dk. 66 Cenk), Semih, (Dk.79 Ali), Gökhan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: İsmet, Erdinç, Fatih, (Dk.

Elaziz Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-0, System.String[]


STAT: Elazığ Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Ömer Kocabey, Uğur Akalp, Çağdaş Yüksel Çağ  

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin, Batuhan, Burak, Enver, Yunus, Nihat, Mazlum, Arif, (Dk.82 Samet), Ertuğrul, (Dk. 66 Cenk), Semih, (Dk.79 Ali), Gökhan 

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: İsmet, Erdinç, Fatih, (Dk.46 Emre), Cabir, Turgay, (Dk.79 Emrah), Uğur, Taha, Cihad, (Dk.52 Ömer), Emre, Ali Han, Fahrettin 

GOLLER: Dk.25 Gökhan, Dk.74 (P) Cenk (Elaziz Belediyespor)

SARI KARTLAR: Nihat, Yunus Can, Engin, Cenk (Elaziz Belediyespor), Fatih (Kırşehir Belediyespor)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elaziz Belediyespor evinde karşılaştığı lider Kırşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

25'inci dakikada hızlı gelişen Elaziz Belediyespor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son olarak Gökhan dokundu ve fileleri havalandırdı: 1-0

52'nci dakikada gelişen Kırşehir Belediyespor atağında Turgay'ın vuruşu üstten auta çıktı.

73'üncü dakikada Arif Şahin savunmanın müdalesiyle yerde kalınca hakem penaltıya hükmetti.

74'üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Cenk top ve meşin yuvarlağı ayrı noktalara göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Karşılaşma, Elaziz Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:00 Kaynak: DHA

Ali Gökhan, Fatih, Elazığ, Kırşehir, Spor
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