Elaziz Belediyespor-Ofspor: 0-2
30 dakika önce
STAT: Elazığ Gençlik MerkeziHAKEMLER: Mehmet Terece, Mehmet Mithat Levent, Burak Sami ÇadELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin- Bedri, Enver, Burak, Batuhan, Nihat, Arif, (Dk.79 Samet), Mazlum, Ali, (Dk.72 Ertuğrul), Furkan, (Dk.61 Semih ), Gökhan OFSPOR: Philipp- Ömer, Nevzat, Erman, Muhsin, Çağatay (Dk.
STAT: Elazığ Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Mehmet Terece, Mehmet Mithat Levent, Burak Sami Çad
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin- Bedri, Enver, Burak, Batuhan, Nihat, Arif, (Dk.79 Samet), Mazlum, Ali, (Dk.72 Ertuğrul), Furkan, (Dk.61 Semih ), Gökhan
OFSPOR: Philipp- Ömer, Nevzat, Erman, Muhsin, Çağatay (Dk.72 Ömürcan), Niyazi, (Dk.77 Yusuf), Ziya, Ahmet, Mehmet, Özgür, (Dk.85 Emirhan)
GOLLER: Dk.53 Çağatay, Dk.73 Nevzat (Ofspor)
SARI KARTLAR: Mazlum, Ali, Arif, Kaan, Batuhan, Semih (Elaziz Belediyespor) - Muhsin (Ofspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grubun 25'inci haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında Ofspor'a 2-0 mağlup oldu.
53'üncü dakikada Nevzat'ın sol kanattan ortasına yükselen Çağatay, düzgün kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1.
73'üncü dakikada topla buluşan Nevzat, ceza sahası sol çaprazından şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşma konuk takım Ofspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
- Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:48 Kaynak: DHA
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