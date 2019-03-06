Son Dakika Haberleri: Elaziz Belediyespor-Ofspor: 0-2

Elaziz Belediyespor-Ofspor: 0-2

30 dakika önce

STAT: Elazığ Gençlik MerkeziHAKEMLER: Mehmet Terece, Mehmet Mithat Levent, Burak Sami ÇadELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin- Bedri, Enver, Burak, Batuhan, Nihat, Arif, (Dk.79 Samet), Mazlum, Ali, (Dk.72 Ertuğrul), Furkan, (Dk.61 Semih ), Gökhan OFSPOR: Philipp- Ömer, Nevzat, Erman, Muhsin, Çağatay (Dk.

Elaziz Belediyespor-Ofspor: 0-2, System.String[]


STAT: Elazığ Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Mehmet Terece, Mehmet Mithat Levent, Burak Sami Çad

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin- Bedri, Enver, Burak, Batuhan, Nihat, Arif, (Dk.79 Samet), Mazlum, Ali, (Dk.72 Ertuğrul), Furkan, (Dk.61 Semih ), Gökhan 

OFSPOR: Philipp- Ömer, Nevzat, Erman, Muhsin, Çağatay (Dk.72 Ömürcan), Niyazi, (Dk.77 Yusuf), Ziya, Ahmet, Mehmet, Özgür, (Dk.85 Emirhan)

GOLLER: Dk.53 Çağatay, Dk.73 Nevzat (Ofspor)

SARI KARTLAR: Mazlum, Ali, Arif, Kaan, Batuhan, Semih (Elaziz Belediyespor) - Muhsin (Ofspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grubun 25'inci haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında Ofspor'a 2-0 mağlup oldu.

53'üncü dakikada Nevzat'ın sol kanattan ortasına yükselen Çağatay, düzgün kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1.

73'üncü dakikada topla buluşan Nevzat, ceza sahası sol çaprazından şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşma konuk takım Ofspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:48 Kaynak: DHA

Semih Gökhan, Elazığ, Ofspor, Spor
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