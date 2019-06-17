Son Dakika Haberleri: Elaziz Belediyespor'un ismi değişti
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Elaziz Belediyespor'un ismi değişti

18 dakika önce

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, takımın isminin 'Elazığ Belediyespor Kulübü' olarak, logonun ise kentin silüetinin yer aldığı yenisiyle değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Elaziz Belediyespor'un ismi değişti, System.String[]
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, takımın isminin 'Elazığ Belediyespor Kulübü' olarak, logonun ise kentin silüetinin yer aldığı yenisiyle değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.
İsim değişikliği için gerekli belgelerin Türkiye Futbol Federasyonu'na sunulduğu ve onayın ardından yeni ismin kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız 2019- 2020 sezonunda itibaren geçerli olmak üzere isim ve logo değişikliğine giderek 'Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü' ismini almıştır. Kırmızı-Lacivertli logomuz, Elazığ silüeti ve çaydaçıramızı simgeleyen bir figürle süslenmiştir" denildi.


- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:45 Kaynak: DHA
Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Elazığ
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