Elaziz Belediyespor'un ismi değişti
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TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, takımın isminin 'Elazığ Belediyespor Kulübü' olarak, logonun ise kentin silüetinin yer aldığı yenisiyle değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:45 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, takımın isminin 'Elazığ Belediyespor
Kulübü' olarak, logonun ise kentin silüetinin yer aldığı yenisiyle değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu
'na başvurdu.
İsim değişikliği için gerekli belgelerin Türkiye Futbol Federasyonu
'na sunulduğu ve onayın ardından yeni ismin kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız 2019- 2020 sezonunda itibaren geçerli olmak üzere isim ve logo değişikliğine giderek 'Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü' ismini almıştır. Kırmızı-Lacivertli logomuz, Elazığ silüeti ve çaydaçıramızı simgeleyen bir figürle süslenmiştir" denildi.
- Elazığ
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