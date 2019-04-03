Elaziz Belediyespor - Yeni Orduspor: 2-1

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Tunç Özdemir, Emin Barlas, Kerem İltangilELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin - Yunus, Burak, Enver, Muhammet, Nihat (Dk. 68 Furkan), Burak (Dk. 88 Samet), Mazlum, Arif, Cenk (Dk. 83 Semih), GökhanYENİ ORDUSPOR: Yavuz - Furkan (Dk. 88 Aykut), Çağrı, Mithat (Dk.





STAT: Gençlik Merkezi



HAKEMLER: Tunç Özdemir, Emin Barlas, Kerem İltangil



ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin - Yunus, Burak, Enver, Muhammet, Nihat (Dk. 68 Furkan), Burak (Dk. 88 Samet), Mazlum, Arif, Cenk (Dk. 83 Semih), Gökhan



YENİ ORDUSPOR: Yavuz - Furkan (Dk. 88 Aykut), Çağrı, Mithat (Dk. 72 Burak), Yusuf, Fatih, Kerim, Abdulsamet, Osman (Dk. 60 Hasan), Kerem, Mehmet



GOLLER: Dk. 45 Burak, Dk. 82 Gökhan (Elaziz Belediyespor) - Dk. 19 Mehmet (Yeni Orduspor)



SARI KARTLAR: Arif, Burak (Elaziz Belediyespor) - Kerim, Furkan (Yeni Orduspor)



TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 29'uncu haftasında Elaziz Belediyespor sahasında Yeni Orduspor'u 2-1 mağlup etti.



19'uncu dakikada hızlı gelişen Yeni Orduspor atağında sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Mehmet kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



45'inci dakikada sol kanattan Arif'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Burak kafası vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



82'nci dakikada Cenk'in savunmanın arkasına bıraktığı pasta Gökhan sağ çaprazdan düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı: 2-1.



Karşılaşma Elaziz Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.





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