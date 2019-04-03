Son Dakika Haberleri: Elaziz Belediyespor - Yeni Orduspor: 2-1

Elaziz Belediyespor - Yeni Orduspor: 2-1

1 saat önce

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Tunç Özdemir, Emin Barlas, Kerem İltangilELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin - Yunus, Burak, Enver, Muhammet, Nihat (Dk. 68 Furkan), Burak (Dk. 88 Samet), Mazlum, Arif, Cenk (Dk. 83 Semih), GökhanYENİ ORDUSPOR: Yavuz - Furkan (Dk. 88 Aykut), Çağrı, Mithat (Dk.

Elaziz Belediyespor - Yeni Orduspor: 2-1, System.String[]


STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Tunç Özdemir, Emin Barlas, Kerem İltangil

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin - Yunus, Burak, Enver, Muhammet, Nihat (Dk. 68 Furkan), Burak (Dk. 88 Samet),  Mazlum, Arif, Cenk (Dk. 83 Semih), Gökhan

YENİ ORDUSPOR: Yavuz - Furkan (Dk. 88 Aykut), Çağrı, Mithat  (Dk. 72 Burak), Yusuf, Fatih, Kerim, Abdulsamet, Osman (Dk. 60 Hasan), Kerem, Mehmet  

GOLLER: Dk. 45 Burak, Dk. 82 Gökhan (Elaziz Belediyespor) - Dk. 19 Mehmet (Yeni Orduspor)

SARI KARTLAR: Arif, Burak (Elaziz Belediyespor) - Kerim, Furkan (Yeni Orduspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 29'uncu haftasında Elaziz Belediyespor sahasında Yeni Orduspor'u 2-1 mağlup etti.

19'uncu dakikada hızlı gelişen Yeni Orduspor atağında sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Mehmet kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti:  0-1.

45'inci dakikada sol kanattan Arif'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Burak kafası vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti:  1-1.

82'nci dakikada Cenk'in savunmanın arkasına bıraktığı pasta Gökhan sağ çaprazdan düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı: 2-1.

Karşılaşma Elaziz Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:42 Kaynak: DHA

Fatih, Semih Gökhan, Furkan Burak, Orduspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Bucak'ın, Eski Rallici Eşi Burcu Çetinkaya'dan Manidar Tweet Batman'da 2 Gündür Aranan 3 Yaşındaki Fatih'in Cansız Bedeni Bulundu Burak Yılmaz ile Mirin İdmanda Birbirine Girdi İddiası! Diagne, Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü: Aptal İnsanlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:18:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elaziz Belediyespor - Yeni Orduspor: 2-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]