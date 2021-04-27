Elban: "Turizmde rekabet etmenin yolu tanıtıma ağırlık vermekten geçiyor"

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'nın tüm güzelliklerinin en iyi şekilde tanıtılması için azami gayreti gösterdiklerini söyledi.

TÜRSAB Adana Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Meltem Özdemir ve beraberindeki heyet, Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, konuklarıyla bir süre sohbet etti.

TÜRSAB'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Elban, ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli bir görev üstlenen turizm sektörünün, kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesinde de büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Pandemi süreciyle birlikte her alanda olduğu gibi turizm sektöründe de zorlu bir dönemden geçildiğini ifade eden Vali Elban, salgın sürecinin ardından turizm konusunda eskisinden çok daha hareketli günlerin yaşanacağına inandığını dile getirdi.

Turizm sektöründe rekabet edebilmenin tek yolunun kültür ve turizm değerlerinin tanıtımına ağırlık vermekten geçtiğini söyleyen Vali Elban, "Sahip olduğu tüm değerleri ile kentimizi en iyi şekilde tanıtmak için hepimize düşen görev ve sorumluluklar olduğunun bilincindeyiz. Bu anlayışla tüm turizm paydaşlarıyla iş birliği içinde ilimizde turizme hizmet edecek her türlü tesis, konaklama hizmetleri ve nitelikli insan gücünün arttırılması, Adana'nın tüm güzelliklerinin en iyi şekilde tanıtılması için azami gayreti gösteriyoruz" dedi. - ADANA