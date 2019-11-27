Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Kayseri'ye yaptığı yarımlar çerçevesinde bulunan Elbaşı-Karadayı sulamasında çalışmalar devam ediyor.



Kayseri ve ilçelerindeki su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Ülkemizin dört bir yanını baraj ve göletlerle donatan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kayseri'de inşa ettiği tesislerle mümbit toprakları su ile buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri'nin en büyük sulama projelerinden olan Bahçelik Projesinin ünitelerinden Elbaşı-Karadayı Sulamasında çalışmalar devam ediyor. Sulama Projesi tamamlandığında Bünyan Elbaşı, Karadayı ve Akmescit mahallerinde toplam 54.020 dekar zirai arazi suyla buluşacak." dedi.



Projede CTP boru döşeme işleri ve sanat yapıları imalatlarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Toplam 54.020 dekar tarım arazisinin basınçlı borulu sistemle sulanacağı projeyle hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Projenin tamamlanması ile 2019 birim fiyatları ile dekar başı 640 TL gelir artışı ve milli ekonomiye yıllık 31 milyon 130 bin 866 TL katkı sağlanması hedefleniyor" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ