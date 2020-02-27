"Elbası" Nursultan Nazarbayev, Prof. Dr. Zorlu'yu kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Elbası' Nursultan Nazarbayev, Prof. Dr. Zorlu'yu kabul etti - Son Dakika

"Elbası" Nursultan Nazarbayev, Prof. Dr. Zorlu'yu kabul etti

6 saat önce

Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı siyaset bilimci Prof. D. Kürşad Zorlu'yu makamında kabul etti.

Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı siyaset bilimci Prof. D. Kürşad Zorlu'yu makamında kabul etti.


19 Mart 2019'da kendi isteğiyle Cumhurbaşkanlığı görevini bırakan Nursultan Nazarbayev, "Elbası" yani ulusun ebedi lideri ünvanıyla ülkenin en etkin ve birleştirici gücü olmayı sürdürüyor. Nazarbayev, başkent Nursultan'da Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı siyaset bilimci Prof. D. Kürşad Zorlu'yu makamında kabul etti. Görüşmede Prof. Dr. Zorlu, Türkçe ve Kazakça olarak yayınlanan ve Kazakça versiyonu Uluslararası Türk Akademisince basılan kitabı "Büyük Bozkırın Yükselişi: Nazarbayev Liderliği" adlı kitabını Nazarbayev'e takdim etti. Nazarbayev, "Kitabınız Kazakistan'ı ve Türk dünyasını çok iyi anlatan özel bir bilimsel çalışmadır. Geniş bir tanıtımını bugün egemen gazetemizde okudum. Bu kitap benim için gerçekten özel ve anlamlı hediyelerinden biri oldu" dedi. Kardeş ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayan Türk Konseyi Onursal Başkanı Nazarbayev, Zorlu'yu Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a davet etti.


Görüşmede Atatürk ile Nazarbayev'in ortak özelliklerine ve benzer icraatlarına dikkat çeken Zorlu, Atatürk'ün Time dergisinde çıkan kapak fotosunu da Nazarbayev'e hediye etti. Görüşmede Türk Akademisi Başkanı Darhan Hıdırali de hazır bulundu. - NURSULTAN

Nursultan Nazarbayev, Bozok Üniversitesi, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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