Sivas'taki Elbeyli Barajı ekonomiye yıllık 2 milyon lira katkı sağlayacak - Son Dakika

Sivas'ta Elbeyli Barajı'nın tamamlanmasıyla 1790 dekar tarım arazisinin sulanarak ülke ekonomisine yıllık 2 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapıları, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Elbeyli Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Temelden yüksekliği 37,90 metre ve su depolama kapasitesi 668 bin metreküp olan barajın tamamlanmasıyla 1790 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Böylece 2021 birim fiyatlarıyla dekar başına 1343 lira gelir artışıyla 159 kişiye istihdam ve ülke ekonomisine yıllık 2 milyon120 bin 950 lira katkı sağlaması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.