Elbeyli belediyesi çalışmaları hız verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elbeyli belediyesi çalışmaları hız verdi - Son Dakika

Elbeyli belediyesi çalışmaları hız verdi

6 saat önce

Kilis'in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Baharın gelmesiyle birlikte harekete geçtiklerini, park, bahçe,caddeleri yaza hazırladıklarını söyledi.

Elbeyli belediyesi çalışmaları hız verdi, System.String[]

Kilis'in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Baharın gelmesiyle birlikte harekete geçtiklerini, park, bahçe,caddeleri yaza hazırladıklarını söyledi.


Başkan Şimşek, ekiplerin havaların ısınmasıyla birlikte çalışma temposunu attırdığını belirterek, "Bir yandan ilçedeki çalışmalarını devam ediyoruz. Diğer yandan da ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurum ve kuruluşların bahçe düzenlemelerine destek veriyoruz. İlçemizin daha güzel,temiz, ferah yaşanılabilecek bir hal alması için çalışmalarını hızla sürdürüyoruz" dedi. - KİLİS

Süleyman Şimşek, Elbeyli, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Moskova'daki İdlib görüşmesi sırasında TSK, Halep'te Rus keşif uçağı düşürdü
Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap: Mültecilere ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi? İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 23:48:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elbeyli belediyesi çalışmaları hız verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]