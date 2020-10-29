Elbeyli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Elbeyli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2020 11:44
Elbeyli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı, System.String[]

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Kaymakamlık Bahçesinde gerçekleştirilen törende Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Elbeyli Garnizon Komutan Vekili Piyade Teğmen Ömer Erol, tebrikleri kabul etti. Program çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Törenlere Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Elbeyli Garnizon Komutan Vekili Piyade Teğmen Ömer Erol ile daire amir ve müdürleri katıldı.

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında ise, "97. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, şanlı tarihimizdeki yeniden dirilişin adıdır. Milletimizin ortak iradesi ve topyekun mücadele ederek kazandığı bir bağımsızlık ve özgürlük zaferidir. Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek en büyük görevimizdir. Milli iradenin ve demokrasinin en büyük teminatı olan, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını; saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bugün bize miras bırakılan bu destansı tarihe ve Cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyoruz. Bizden istendiği gibi Türkiye Cumhuriyetini ilelebet koruyacak ve daima ileriye taşıyacağız. 2023 hedeflerimiz ile 2071'e doğru emin ve güçlü adımlarla ilerliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, vatandaşlarımıza sağlık ve huzur dolu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KİLİS

Elbeyli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Elbeyli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Elbeyli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elbeyli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

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