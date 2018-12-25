Son Dakika Haberleri: Elbeyli'de Değerlendirme Toplantısı

Elbeyli'de Değerlendirme Toplantısı

1 saat önce

Kilis'in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman başkanlığında, 2018 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Elbeyli'de Değerlendirme Toplantısı, System.String[]
Kilis'in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman başkanlığında, 2018 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Duman başkanlığında ilçe kurum amirleri ile yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakam Duman, 2018 yılının genel değerlendirmesi, kurumların eksiklikleri, ihtiyaç ve talepleri, kurumlar arası koordinasyon, vatandaş odaklı, şeffaf hizmet sunumu konuları görüşüldüğünü ifade ederek, "2018 yılında özveri ile çalışan tüm kamu görevlilerine müdürleri nezdinde teşekkür ediyorum. 2019 yılında hesap verebilir, vatandaş odaklı bir anlayışla kurumsal kapasite ve projeler noktasında ilçemizi daha ileriye taşıyacak ortak faaliyetleri önceleyecek işler yapılmasının önem veriyoruz" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:33 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini Tüfekle Vuran Adamdan Kan Donduran İddia: Beni Ağabeyimle Aldatıyordu! Belediye Parke Taşını Yol Yerine Vatandaşın Tarlasına Döşedi

Cezaevindeki Ağabeyine Af İçin İkinci Kez Atatürk Heykeline Çıktı Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 15:58:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elbeyli'de Değerlendirme Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]