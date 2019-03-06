Son Dakika Haberleri: Elbeyli İlçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı

Elbeyli İlçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı

1 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk Başkanlığında Elbeyli ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Elbeyli İlçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk Başkanlığında Elbeyli ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Vali Recep Soytürk başkanlığında Elbeyli ilçesinde gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısına Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ve muhtarlar katıldı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:05 Kaynak: İHA

Jandarma, Kilis, Elbeyli, 3. Sayfa
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