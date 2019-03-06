Elbeyli İlçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı
1 saat önce
Kilis Valisi Recep Soytürk Başkanlığında Elbeyli ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Kilis
Valisi Recep Soytürk Başkanlığında Elbeyli
ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Vali Recep Soytürk başkanlığında Elbeyli ilçesinde gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısına Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ve muhtarlar katıldı. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:05 Kaynak: İHA
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