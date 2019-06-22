Son Dakika Haberleri: Elbeyli ilçesinde Silajlık Mısır Tohumu Dağıtımı
Son Dakika Ekonomi Haber

Elbeyli ilçesinde Silajlık Mısır Tohumu Dağıtımı

46 dakika önce

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimi Geliştirme Projesi Kapsamında Silajlık Mısır tohumu dağıtımı yapıldı.

Elbeyli ilçesinde Silajlık Mısır Tohumu Dağıtımı, System.String[]
Kilis'in Elbeyli ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimi Geliştirme Projesi Kapsamında Silajlık Mısır tohumu dağıtımı yapıldı.

342 sayılı Mera Kanunu kapsamında Elbeyli İlçesi Alahan Köyü ve Merkez ilçeye bağlı Güvenli köylerinde yürütülmekte olan Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yem bitkisi üretimini teşvik etmek, meralarımız üzerindeki baskıyı azaltmak, kaliteli kaba yem üretimini arttırmak amacıyla 29 üreticiye 2 bin 500 kilo silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:47 Kaynak: İHA
Kilis, Mısır, Elbeyli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayısı arttı 7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler! Tatlı firması sahibi yeğenini öldüren dayı konuştu, salon buz kesti: Lüks içinde yaşıyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 14:33:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elbeyli ilçesinde Silajlık Mısır Tohumu Dağıtımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]