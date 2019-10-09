Son Dakika Haberleri: Elbeyli ilçesinde toplulaştırma toplantısı
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Elbeyli ilçesinde toplulaştırma toplantısı

1 saat önce

Kilis'in Elbeyli İlçesinde gerçekleştirilen toplantıda, arazilerin toplulaştırılması konusu masaya yatırıldı.

Elbeyli ilçesinde toplulaştırma toplantısı, System.String[]

Kilis'in Elbeyli İlçesinde gerçekleştirilen toplantıda, arazilerin toplulaştırılması konusu masaya yatırıldı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Kilis ziyaretinde çiftçilerin dile getirdiği tapulaştırma konusunda harekete geçildi. Elbeyli Kaymakamı Kadir Dumanlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte arazilerin tapulaştırılması konusu masaya yatırıldı. Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Kaymakam Kadir Duman, ilçede 2010 yılından bugüne devam eden toplulaştırma işlemlerinin yapıldığını ifade ederek, " Birçok köyümüzde tapuları tescil edilen toplulaştırma çalışmalarına ilişkin, ilçede yaşanan sıkıntıları, toplulaştırma sürecinde vatandaşlardan gelen şikayetleri, yer teslimi husunda yaşanan eksiklikleri, toplulaştırma kararından önce bulunan sabit tesislerin yer değiştirmesi konuları ele alındı. Toplantıya DSİ Kahramanmaraş Bölge Müdürü Sadullah Seven'e, DSİ Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Daire Başkanı Sinan Demirbaş ve toplulaştırma heyetine aktardı. sıkıntılara ilişkin dosyayı ilgililere teslim ettik. İlgili firmanın yer teslim işlemlerini yapmasını, ivedi olarak bir komisyon kurularak köylerde ve merkezde vatandaşların yaşadığı sıkıntıların bizzat dinlenilmesi, eksikliklerin giderilmesi, gerekirse düzeltme toplulaştırması yapılması hususlarındaki taleplerini ilettik" dedi. - KİLİS

Bekir Pakdemirli, Elbeyli, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
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