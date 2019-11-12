Elbeyli ilçesinde uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Kilis'in Elbeyli ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptıkları aramada 684 gram Metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
Kilis'in Elbeyli ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptıkları aramada 684 gram Metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli Elbeyli ilçesi İnönü Mahallesinde S.K. ve A.K isimli şahısların ikamet ettiği ev ve eklentilerinde yapılan aramada neticesinde, 684 gram Metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı. - KİLİS
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